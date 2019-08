Aktie entfachte ein Kursfeuerwerk

Massiver Konkurrenzkampf bahnt sich an

Nestlé produziert den veganen Burger für McDonald’s und Kellogg’s ist mit Morning Star Farms groß im Geschäft. Der Konkurrenzkampf hat erst begonnen, zahlreiche weitere Start-ups stehen bereits in den Startlöchern. Dass Beyond Meat auch bei den deutschen Kunden ankommt, zeigte ein Test von Lidl. Zweimal hatte der Discounter Produkte von Beyond Meat im Sortiment. Beide Male war das Angebot rasch vergriffen. Welche Konsequenz zog Lidl daraus? Die Filialkette wird ab sofort eigene Veggi-Burger produzieren lassen.



Was können die Gründe für den Kurseinbruch sein?

Wer Aktien von Beyond Meat in seinem Wertpapierdepot hält, wird an der Ankündigung, das Eigenkapital durch die Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen, wenig Freude gehabt haben. Drei Millionen zusätzlicher Aktien wollten die Vorstände auf den Markt bringen. Der sowieso schon etwas irrationale Kurs der Aktie würde durch diese Aktion gedrückt, der tatsächliche Wert des Unternehmens noch weiter verwässert werden.



Hinsichtlich einer niedrigeren Ausschüttung müssen sich die Aktionäre allerdings keine Gedanken machen. Beyond Meat ist noch weit hinter dem Punkt, an dem mögliche Gewinne erwirtschaftet werden. Einmal mehr zeigte die Kursentwicklung von Beyond Meat, dass die Börse die Zukunft eines Unternehmens bewertet, nicht den aktuellen Stand.



Ein weiterer Grund kann für den plötzlichen Kurseinbruch sprechen. Gründer Ethan Brown und CFO Mark Nelson hatten verlauten lassen, dass sie selbst 100.000 Aktien verkaufen wollten. Der erste Gedanke, der naheliegt, ist, dass die beiden Führungsköpfe attraktivere Anlagemöglichkeiten am Markt gefunden haben, als das eigene Unternehmen. (05.08.2019/ac/a/n)









