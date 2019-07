Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

170,44 -13,37% (30.07.2019, 15:42)



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

173,00 -13,46% (30.07.2019, 15:59)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

193,24 USD -13,01% (30.07.2019, 15:59)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (30.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse der Analystin Alexia Howard von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer Aktienanalyse bringt Alexia Howard, Analystin bei Sanford C. Bernstein & Co, in Bezug auf die Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiterhin die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Beyond Meat Inc. befinde sich auf Wachstumskurs wie es die starken Quartalszahlen verdeutlichen würden.Ein positives Szenario werde aber schon vom Aktienkurs ausreichend widergespiegelt.Analystin Alexia Howard setzt das Kursziel für die Beyond Meat-Aktie von 123,00 auf 172,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: