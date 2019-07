Stuttgart-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (30.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse des Analysten Ken Goldman von J.P. Morgan Securities:Ken Goldman, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, vertritt laut einer Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND).Im Hinblick auf Beyond Meat Inc. zähle das fundamentale Momentum derzeit mehr als die Bewertung, urteilen die Analysten von J.P. Morgan Securities.Zu pessimistisch gestimmt zu sein, berge die Gefahr, auf der falschen Seite zu landen. Der Short-Anteil entspreche nahezu der Hälfte der frei handelbaren AnteileAnalyst Ken Goldman setzt das Kursziel für die Beyond Meat-Aktie von 121,00 auf 188,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: