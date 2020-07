Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (02.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe sich die nächste potenzielle Mega-Kooperation gesichert - diesmal in China. Bei Freshippo, den Supermärkten von Alibaba, würden künftig Produkte von Beyond Meat verkauft. Der große Durchbruch sei damit aber noch längst nicht geschafft. Alibaba gehe mit der Kooperation wiederum praktisch kein Risiko ein.Die Kooperation unterstreiche die Bedeutung Alibabas für internationale Handelspartner. Die hochmodernen Freshippo-Supermärkte würden ein ideales Umfeld bieten, um junge, neugierige Kunden anzusprechen. Falls der Fleischersatz aus den USA bei den Chinesen nicht ankommen sollte, wäre das auch kein Problem: Für den chinesischen Konzern dürfte das Geschäft mit Beyond Meat kaum umsatzrelevant sein. Für Beyond Meat stehe dagegen viel mehr auf dem Spiel. Das US-Unternehmen arbeite noch daran, sich nachhaltig am Markt zu etablieren. Daher wäre eine dauerhafte, erfolgreiche Kooperation mit Alibaba für Beyond Meat deutlich wichtiger als umgekehrt.Beyond Meat seieine spannende, aber relativ teure Wette auf die Zukunft der Lebensmittelindustrie. Ein Einstieg dränge sich angesichts starker Konkurrenten derzeit nicht auf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link