Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

104,56 EUR -3,36% (24.02.2020, 16:03)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

112,8571 USD -3,91% (24.02.020, 15:49)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (24.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Aktienkurs befinde sich weiter in einer Seitwärtsphase. Doch an diesem Montag komme das Papier des Fleischersatzherstellers zum US-Handelsstart unter Druck. Verantwortlich dafür sei - neben dem schwachen Gesamtmarkt - auch ein neuer Rivale. Das Unternehmen, um das es gehe, sei im Nahrungsmittelbereich ein etablierter Gigant.Ab April wolle Cargill den Markt für Fleischersatz auf pflanzlicher Basis aufmischen. Die Fake-Fleisch-Produkte sollten in Supermärkten und Restaurant-Ketten erhältlich sein, habe der Konzern bekannt gegeben. Damit würden es aufstrebende Pure-Player wie Beyond Meat und Impossible Foods nach Nestlé und Kellogg mit einem weiteren mächtigen Wettbewerber zu tun bekommen.Cargill gehöre zu den größten Agrarkonzernen der Welt, beliefere mit seinen Produkten unter anderem McDonald's und Aldi. Cargill setze für seine Produkte sowohl auf Soja- als auch Erbsenprotein. In den Erbsenproduzenten Puris, der auch Beyond Meat beliefere, habe Cargill in den vergangenen Jahren 100 Mio. Dollar investiert.In den vergangenen fünf Jahren habe Cargill in den Bereich tierischer Proteine sieben Milliarden Dollar investiert. Für das Unternehmen sei der Schritt in den Fleischersatz-Markt also ein relativ kleiner. Doch Beyond Meat bekomme es dadurch mit einem weiteren Wettbewerber zu tun - der über gewaltige Mittel und jahrzehntelange Erfahrung im Nahrungsmittelgeschäft verfüge. Für die Beyond Meat-Aktie bleibe DER AKTIONÄR trotzdem positiv gestimmt.Noch ist unklar, welche Spieler den neuen Markt letztendlich unter sich aufteilen werden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Der nächste Impuls für die Aktie dürfte vom Jahresergebnis ausgehen. Dieses werde am 27. Februar publiziert. (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link