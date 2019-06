Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (06.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) unter die Lupe.Es sei angerichtet: Seit dem Börsengang Anfang Mai sei die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat extrem heiß gelaufen. Nun werde sich zeigen, ob Anleger ihre Anteile eilig fallen lassen oder Leerverkäufer sich die Finger verbrennen würden. Denn heute veröffentliche das Unternehmen nachbörslich erstmals Zahlen.Ein Blick auf ausgewählte Kurse der Aktie zeige, wie groß der Appetit der Anleger bislang gewesen sei. Ausgabepreis: 25 Dollar. Erster Börsenkurs im Mai: 46 Dollar. Aktueller Preis: 103 Dollar. Jeder habe einen Happen abhaben wollen, egal wie teuer dieser habe bezahlt werden müssen.Aber auch die Leerverkäufer würden längst ein Festmahl wittern. Sie hätten mehr als die Hälfte aller frei handelbaren Beyond-Meat-Aktien geliehen. Eine falsche Zahl, ein falscher Satz im Gespräch mit Analysten und die Anteile könnten plötzlich so beliebt wie Gammelfleisch sein."Der Aktionär" meine: Die Aktie sei äußerst hoch bewertet. Aber auch ein Short-Engagement müsste derzeit extrem teuer bezahlt werden. Wie verkaufswillig die Anleger bei der Lifestyle-Aktie im Zweifel wären, sei ungewiss. Außerdem könnte Beyond Meat neue Kooperationen verkünden.Daher gilt: Zocker-Appetit zügeln und abwarten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link