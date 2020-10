Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

189,14 USD +4,00% (07.10.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (08.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) charttechnisch unter die Lupe.In der laufenden Woche sei der Beyond Meat-Aktie der Spurt über die Widerstandszone aus dem 61,8%-Retracement des gesamten Baisseimpulses von Juli 2019 bis März 2020 (166,55 USD) sowie den verschiedenen horizontalen Hürden bei 167 USD gelungen. Damit werde der zuletzt diskutierte Katalysator zur Realität. Aus charttechnischer Sicht könne die Kursentwicklung seit Mitte Mai dadurch als seitliche Schiebezone zwischen rund 120 USD und gut 165 USD interpretiert werden. Zusätzlichen Rückenwind erhalte der Titel von Seiten der quantitativen Indikatoren. So habe der MACD zuletzt ein positives Schnittmuster generieren können. Gleichzeitig verfüge die Aktie über eine hohe Relative Stärke nach Levy. Aus der Höhe der o. g. Tradingrange ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 45 USD. Perspektivisch sollte die Beyond Meat-Aktie deshalb das Hoch von Juni 2019 (201,88 USD) ins Visier nehmen. Jenseits dieses Levels verbleibe lediglich noch das bisherige Rekordhoch bei knapp 240 USD als weiterer Widerstand. Unter Risikogesichtspunkten könnten Anleger den Stop-Loss auf die o. g. Ausbruchsmarken bei rund 167/165 USD nachziehen und damit bisher aufgelaufene Gewinne sichern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:163,00 EUR +1,36% (08.10.2020, 09:12)