Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

97,61 EUR +2,40% (07.01.2021, 14:20)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

117,63 USD -6,69% (06.01.2021, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der einst hochgelobte Ersatzfleischhersteller Beyond Meat sei an der Börse in Ungnade gefallen. Seit dem Verlaufshoch bei 197,50 USD im Oktober habe die Aktie 40% an Wert verloren. Die Branche habe ein Preisproblem.Impossible Foods senke die Preise und verderbe den Beyond Meat-Aktionären den Appetit. Der Wettbewerber habe am Mittwoch angekündigt, seine Patties künftig für 15% weniger und damit für 6,80 USD pro Pfund zu verkaufen. Es sei die zweite Preissenkung innerhalb eines Jahres.Beyond Meat verlange für ein Pfund seiner Fleischalternative zwar mit 6,40 USD weniger als Impossible Foods. Trotzdem steige der Druck auf den börsennotierten Konkurrenten. Zumal in den vergangenen Monaten etliche Anbieter auf den Vegan-Zug aufgesprungen seien. Hinzu komme, dass der Fleischersatz von Beyond Meat und Impossible Foods immer noch viel teurer sei als richtiges Fleisch. In den USA koste ein Pfund Rinderhack nur zwischen 2 und 3 USD.Hinweis auf Interessenkonflikt: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link