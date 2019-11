Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

73,50 EUR +0,55% (07.11.2019, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

73,69 EUR +1,10% (07.11.2019, 11:31)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

80,73 USD -0,88% (06.11.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Umsatz des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) schnellte im dritten Quartal um das Dreieinhalbfache auf 92 Mio. US-Dollar nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich sei für die Gesellschaft ein Gewinn von 4,1 Mio. US-Dollar herausgesprungen, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 9,3 Mio. zu Buche gestanden habe. Die Umsatzaussichten für das Gesamtjahr habe Beyond Meat wegen des reißenden Absatzes zudem angehoben. Statt wie bislang erwartet "mehr als 240 Mio. US-Dollar" sollten nun zwischen 265 Mio. und 275 Mio. US-Dollar durch die Bücher gehen.Trotz der durchwegs guten Nachrichten sei die Aktie empfindlich unter Druck geraten und um 22 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mai abgestürzt. Einer der Gründe: Unternehmenschef Ethan Brown habe in der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen angekündigt, die Rabatte künftig massiv erhöhen zu wollen, weil der Wettbewerb immer stärker werde. Das hätten Börsianer gar nicht gern gehört.Hinzugekommen sei, dass für Investoren der ersten Stunde die Stillhalteperiode ausgelaufen sei. 48 Mio. Aktien seien seit 29. Oktober nicht länger vom Handel ausgeschlossen. Davor seien gerade mal rund 13 Mio. Papiere frei handelbar gewesen. Beyond Meat sei Anfang Mai für 25 US-Dollar je Papier an die Börse gegangen. Altaktionäre seien also fett im Plus, was massenhafte Gewinnmitnahmen ausgelöst habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: