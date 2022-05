Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

26,425 EUR +6,27% (12.05.2022, 16:34)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

26,39 USD +0,84% (12.05.2022, 16:20)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (12.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Erwartungen des Marktes für das erste Quartal seien minimal gewesen, dennoch habe es Beyond Meat geschafft, sie zu verfehlen. Die Aktie sei nachbörslich um 22% auf ein Rekordtief eingebrochen. Dabei sei Beyond Meat in der Corona-Krise noch stark gefragt gewesen. Man solle sich aber nichts vormachen: Die Hausse komme wohl nie mehr wieder.Beyond Meat setze damit die Reihe von großen Enttäuschungen fort, die die Corona-Profiteure in den vergangenen Wochen mit ihren Zahlen abgeliefert hätten. Sie seien längst in der Normalität angekommen und der Corona-Effekt ist aus den Kursen komplett verschwunden. Dabei würden nicht alle Corona-Profiteure eine Pandemie brauchen, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Aber manche der einstigen Highflyer stünden vor derartigen Herausforderungen, dass selbst der größte Optimist kaum noch Kursfantasie erkenne.Bei Beyond Meat sei in der Corona-Krise die Hoffnung groß gewesen, die Leute würden ihre Ernährung ändern, mehr vegetarisch essen, um etwas für ihre Gesundheit zu tun. Das könne schon sein, aber Beyond Meat habe nun einmal keinen Burggraben. Der Kunde habe Auswahl ohne Ende, alle möglichen Hersteller seien auf den Veggiefleisch-Zug aufgesprungen und fast alle würden ihre Produkte günstiger als Beyond Meat verkaufen.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link