Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat setze sein rasantes Wachstum auch in der Corona-Krise fort. Im ersten Quartal seien die Erlöse im Jahresvergleich um 141 Prozent auf 97,1 Millionen Dollar gestiegen, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gegeben habe. Die Aktie habe nachbörslich deutlich zugelegt. Doch die Rally könnte bald ein Ende nehmen.Fleischersatz auf pflanzlicher Basis werde in der Corona-Krise noch stärker nachgefragt. Der Grund: Fleischfabriken großer Hersteller wie Smithfield oder Tyson Foods würden als Covid-19-Infektionsherde gelten und hätten pandemiebedingt schließen müssen. Das lasse das Geschäft von Beyond Meat kräftig anziehen - vorerst zumindest.Im ersten Quartal habe Beyond Meat einen Gewinn von 1,8 Millionen Dollar verbucht, im Vorjahreszeitraum sei noch ein Verlust von 6,6 Millionen Dollar angefallen. An der Wall Street seien rote Zahlen und weniger Umsatz erwartet worden.Den Mangel an echtem Fleisch in den USA bekomme sogar schon die Fast-Food-Branche zu spüren. Die Hamburger-Kette Wendy's habe am Dienstag bestätigt, dass es in einigen ihrer Schnellrestaurants aufgrund der angespannten Versorgungslage zu Engpässen kommen könne.Beyond Meat sei derzeit ein Corona-Profiteur. Die große Frage sei aber: wie lange? 30 Millionen Amerikaner hätten ihren Job verloren und würden nicht wissen, wie es weitergehe. Auch in den meisten anderen Ländern drohe eine Arbeitslosenschwemme. Ob diese Menschen sich die teuren Patties von Beyond Meat würden leisten wollen? Wohl kaum, zumal es an viel günstigeren (und ebenso schmackhaften) Alternativen mittlerweile nur so wimmele. Das aktuelle KUV von 14 impliziere sehr viel Wachstum, da würden Erinnerungen an die Zeit nach dem IPO 2019 wach, als die Aktie nicht mehr zu stoppen gewesen sei - und dann brutal gecrasht sei. Dieses Mal könnte die Enttäuschung schon bei den Q2-Zahlen kommen.Anleger sollten dem Kurs nicht hinterherrennen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2020)Mit Material von dpa-AFX