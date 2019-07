Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

200,85 EUR +4,01% (26.07.2019, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

205,75 EUR +2,97% (26.07.2019, 16:36)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

224,8535 USD +0,89% (26.07.2019, 16:22)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (26.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Rally bei dem US-Titel kenne keine Grenzen. Inzwischen liege die Aktie mehr als 800 Prozent über ihrem Ausgabepreis. Während die Investoren der ersten Stunde aus dem Grinsen nicht mehr herauskommen würden, würden immer mehr Experten vor einer scharfen Korrektur warnen. "Mehr als lächerlich" sei die Bewertung, sage Quint Tatro von Joule Financial.Der Börsenwert von Beyond Meat sei mittlerweile höher als von ungefähr 25 Prozent der Unternehmen im S&P 500, einschließlich von Branchengrößen wie Molson Coors, Viacom, Under Armour oder JetBlue. Zum Handelsstart sei die Marktkapitalisierung von Beyond Meat doppelt so hoch wie die von Macy's gewesen."Es ist in meinen Augen ein gutes Produkt, aber die Bewertung ist jenseits von lächerlich", sage Quint Tatro, Chief Investment Officer bei Joule Financial, gegenüber CNBC. "Das Unternehmen handelt beim 100-fachen Umsatz, bei 300-mal Cash. Es ist keine Frage, ob es zu diesem Preis gerechtfertigt ist. Können sie tatsächlich weiter wachsen, um diese Bewertung zu rechtfertigen?"Rational betrachtet, ist die Beyond Meat-Aktie kein Kauf, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: