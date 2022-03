Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (28.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Piper Sandler sehe selbst auf dem derzeitigen Niveau noch erhebliches Abwärtspotenzial für die Beyond Meat-Aktie und habe sie folglich von "neutral" auf "underweight" abgestuft sowie das Kursziel von 50 auf nur 29 USD gesenkt. Dieses liege etwa 37% unter den aktuellen Kursen.Ein Blick auf die Schätzungen bei Bloomberg zeige, dass bei Beyond Meat unter dem Strich vorerst keine Gewinne in Sicht seien. Analysten würden erst im Jahr 2025 mit grünen Vorzeichen beim EBITDA rechnen. Für 2022 werde der Titel immer noch mit einem knackigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehandelt.Mit der Herabstufung sei die Erholungsbewegung bei der Beyond Meat-Aktie vorerst beendet. Anleger sollten bei dem immer noch sportlich bewerteten Spezialisten für Fleischersatz an der Seitenlinie bleiben und klare positive Chartsignale abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link