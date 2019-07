Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

179,18 EUR -10,21% (30.07.2019, 16:05)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

187,40 USD -15,63% (30.07.2019, 15:46)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (30.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.Beyond Meat habe gestern seine Quartalszahlen gemeldet, die im Verhältnis zu dem, was das Unternehmen bisher geliefert habe, super ausgefallen seien. Der Umsatz habe bei 67 Mio. USD gelegen, was einem Anstieg von 67% gegenüber dem Vorquartal entsprochen habe. Das sei laut dem Aktienprofi ein monstermäßiges Wachstum. Gegenüber dem Vorjahr seien die Umsätze um 287% angestiegen und hätten sich somit etwa vervierfacht.Dann habe Beyond Meat aber auch einen weiteren Aktienverkauf gemeldet. Das habe den Anlegern nicht gefallen und zu einem Kursabsturz geführt. Es handle sich dabei um 3 Mio. Aktien, überwiegend der Altaktionäre und früheren Investoren. 250.000 Aktien kämen vom Unternehmen selbst an den Markt. Dieser kleine Teil, also fast 10%, werde dem Unternehmen zugute kommen. Dass der größte Teil jedoch von den Altaktionären komme, habe einen bitteren Beigeschmack. Üblicherweise sei es nämlich so vereinbart gewesen, dass es eine "Lock-up Period" gebe, d. h. eine Zeitraum, in dem Aktien der Altaktionäre nicht verkauft werden könnten. Allerdings habe man das alles wohl dem Umstand geopfert, dass die Beyond Meat-Aktie seit dem IPO 800% gemacht habe. Es gehe nach Ansicht des Börsenexperten also einfach nur um die Kohle.Die Beyond Meat-Aktie ist sicherlich eine gute Story, aber es könnte hier heute am Nachmittag noch richtig rumpeln, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.07.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: