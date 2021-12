Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Beyond Meat-Aktie habe in den vergangenen Wochen nur eine Richtung gekannt: gen Süden. Nachdem der Titel am Montag noch ein weiteres Mehrmonatstief markiert habe, ziehe der Kurs am Dienstag jedoch deutlich an. Grund dafür sei eine positive Analystenstudie der Investmentbank Pieper Sandler.Insidern zufolge solle der McPlant Burger bereits in rund drei Monaten in allen knapp 14.000 US-Filialen von McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958) erhältlich sein, wie Piper Sandler am Dienstag in einem Upgrade unter Berufung auf Branchenkontakte schreibe. Dies sei früher als bisher erwartet, so die Investmentbank.Da Beyond Meat der einzige Lieferant für die rein pflanzlichen Patties des McPlant Burger sei, habe sich die Nachricht positiv auf die Einstufung der Beyond Meat-Aktie ausgewirkt: Pieper Sandler habe den Titel von "underweight" auf "neutral" heraufgestuft. Zudem sei das Kursziel von 61 auf 64 Dollar erhöht worden. Für 2022 würden die Analysten zudem fortan einen Umsatz von 600 Mio. Dollar nach bisher 565 Mio. Dollar erwarten.Die Beyond Meat-Aktie sei zuletzt unter den Stoppkurs des AKTIONÄR gefallen. Die Kooperation mit McDonald's könnte nun frische Impulse liefern, die die Trendwende einläuten würden.Die Papiere gehören auf die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link