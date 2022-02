Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (25.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der einstige Highflyer befinde sich weiter ungebremst im freien Fall. Nach schwachen Zahlen und einem enttäuschenden Ausblick verliere der Hersteller von veganen Burgern, Würstchen und Hähnchenfleisch vor US-Börsenstart erneut zweistellig an Wert. Seit dem Hoch Anfang 2021 habe die Beyond Meat-Aktie nun satte 80% nachgegeben.Die Probleme des US-Unternehmens seien vielschichtig. Einerseits mache sich bemerkbar, dass sich das Wachstum abschwäche. Andererseits habe die Bruttomarge mit 14,1% deutlich unter den geschätzten 24,4% gelegen. Dieser Mix aus niedrigem Wachstum und schwacher Marge komme am Markt natürlich nicht gut an. Der starke Wettbewerb, komplexe Lieferketten und höhere Kosten für Vorprodukte würden sich jedoch bemerkbar machen und sich nur schwer abschütteln lassen.Der Hype um Beyond Meat sei vorbei. Auch nach 80% Minus sei bei der Aktie noch kein Boden in Sicht. Eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Mrd. USD erscheine angesichts der Umsatz- und Ergebnisentwicklung zudem immer noch nicht günstig. Es gebe derzeit attraktivere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link