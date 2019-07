Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter de Lupe.Veganismus erobere den Massenmarkt - der beste Beweis sei der Erfolg des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat. Das noch junge US-Unternehmen habe starke Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Trotzdem sei die Beyond Meat-Aktie aufgrund von Gewinnmitnahmen auf Talfahrt gegangen.Beyond Meat sei ein Gamechanger und die Nachfrage nach Fleischersatz habe das Zeug zum Megatrend. Trotzdem sei schon sehr, sehr viel Positives im Aktienkurs eingepreist. Risiken wie der zunehmende Wettbewerb würden die Aktionäre fast komplett ausblenden. Trotzdem sei es sehr gut möglich, dass Anleger, die nicht investiert seien, schon mit den Hufen scharren und auf die nächste Welle nach oben warten würden. Der Hype sei noch nicht vorbei, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2019)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: