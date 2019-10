(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

86,58 EUR -2,59% (29.10.2019, 09:47)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

105,41 USD +4,56% (28.10.2019, 21:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (29.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat könne weiter auf den Boom bei veganen Burger setzen und habe seinen ersten Quartalsgewinn eingefahren. Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich auf 92 Millionen Dollar gewachsen. Eigentlich ein Grund zur Freude - doch die Aktie rausche nachbörslich in die Tiefe.Unter dem Strich sei für den Hersteller ein Gewinn von 4,1 Millionen Dollar herausgesprungen, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 9,3 Millionen zu Buche gestanden habe. Auch die Profitabilität im Tagesgeschäft habe wegen des Wachstums deutlich angezogen, habe es vom Unternehmen geheißen.Die Umsatzaussichten für das Gesamtjahr habe Beyond Meat wegen des reißenden Absatzes zudem angehoben, zwischen 265 und 275 Millionen Dollar Erlös sollten es werden statt der bisher mehr als 240 Millionen.Trotzdem sei die Beyond-Aktie im Anschluss an die Zahlen eingebrochen, habe zwischenzeitlich 15 Prozent verloren, um dann wieder Boden gutzumachen. Der Grund für die Verluste: Beyond Meat bekomme den Wettbewerb zunehmend zu spüren und müsse den Kunden deswegen verstärkt Preisnachlässe gewähren. Die Rabatte seien im dritten Quartal um rund 250 Prozent gestiegen.Nachbörslich sei die Aktie unter die bedeutende Unterstützung im Bereich 100 Dollar gefallen. Sollte dieses Verkaufssignal bestätigt werden, werde die Trading-Spekulation des "Aktionär" mit Stopp 85 Euro nicht aufgehen.Für Investoren gilt weiterhin: Es gibt günstigere Alternativen als Beyond Meat, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.