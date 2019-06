Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (04.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) unter die Lupe.Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat bleibe das Unternehmen der Stunde an der Börse. Nachdem die Aktie am Montag in einem schwachen Marktumfeld sieben Prozent korrigiert habe, würden am Dienstag die Anleger gleich wieder zugreifen. Kursplus im frühen Handel: vier Prozent. Am Donnerstag schlage die Stunde der Wahrheit.Erste richtige Bewährungsprobe für Beyond Meat: Der Hersteller von fleischlosen Burger-Patties lege am Donnerstag seine Zahlen für das erste Quartal vor. Die Wall Street erwarte einen Umsatz von 39 Millionen Dollar. Der Verlust je Aktie werde auf 15 Cents geschätzt. Erwartetes EBITDA: -4,9 Millionen Dollar.Noch gespannter als auf die Q1-Zahlen sei der Markt, welche Aussagen Beyond-Meat-CEO Ethan Brown zur weiteren Geschäftsentwicklung mache. Sollte er die hohen Erwartungen der Anleger dämpfen, dürfte die Aktie kräftig Federn lassen. Für diesen Fall würden etliche Anleger schon mit den Hufen scharren, um auf der nächsten Welle nach oben mit zu schwimmen.Beyond Meat sei in einem hochspannenden Markt sehr gut aufgestellt, allerdings sei die Aktie völlig überhitzt und überteuert. Eine Korrektur ist deswegen überfällig - Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link