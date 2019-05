Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

70,19 Euro -0,96% (15.05.2019, 12:40)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

79,68 USD +14,65% (14.05.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (15.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) unter die Lupe.Veggie sei das neue Tech. Das könnte man glauben, wenn man sich die Euphorie um Beyond Meat anschaue. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten gehe an der Börse durch die Decke. CEO Ethan Brown sei für viele schon der Heilsbringer für eine bessere Welt. Es gebe aber an der Veggie-Story einen großen Haken.Glauben sei ein gutes Stichwort bei Beyond Meat. Die Anleger würden derzeit offenbar glauben, dass das US-Unternehmen bald Milliarden Dollar umsetze und hohe Gewinne einfahre. Am Dienstag habe die Beyond Meat-Aktie 14% zugelegt. Der Börsenwert belaufe sich auf 4,8 Mrd. USD. Dabei habe Beyond Meat 2018 gerade einmal 88 Mio. USD umgesetzt und einen Verlust von 30 Mio. USD verbucht.Beyond Meat sei hochinteressant und spannend. Die Bewertung sei jedoch aberwitzig. Außerdem dürfte Beyond Meat zunehmend Konkurrenz bekommen. Die Beyond Meat-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2019)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: