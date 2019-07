Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

179,66 +2,85% (31.07.2019, 17:07)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

199,73 USD +2,55% (31.07.2019, 17:07)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (31.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Analyst Kevin Grundy von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Kevin Grundy, Analyst von Jefferies & Co, die Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiterhin zu halten.Nach Bekanntgabe der starken Quartalszahlen passen die Analysten von Jefferies & Co ihre Schätzungen nach oben an.Analyst Kevin Grundy erhöht das Kursziel für die Beyond Meat-Aktie von 105,00 auf 190,00 USD. Die Bewertung des Titels trage den glänzenden Perspektiven bereits angemessen Rechnung.In ihrer Beyond Meat-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel unverändert mit "hold" ein.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:180,48 +2,59% (31.07.2019, 17:01)