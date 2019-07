Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (01.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Exakt zwei Monate sei Beyond Meat jetzt an der Börse. Die Performance seitdem: +560 Prozent. Dass die Aktie völlig überteuert sei, fechte die Anleger kein bisschen an. Jeder Dip werde von Unerschrockenen zum Einstieg genutzt. Wie gut die Performance wirklich sei, zeige der Vergleich mit Giganten wie Amazon oder Facebook.Beyond Meat sei siedend heiß. Viel heißer, als es die Tech-Superstars Amazon, Facebook und Alphabet nach dem IPO gewesen seien. Amazon sei im Mai 1997 an die Börse gegangen. Es habe über ein Jahr gedauert, bis die Aktie 560 Prozent zugelegt habe - und das in der besten Börsenphase aller Zeiten.Alphabets Börsengang sei im Sommer 2004 gewesen. Die Aktie sei stark angelaufen und habe die Erwartungen vieler Experten bei Weitem übertroffen - auch die des "Aktionär". Trotzdem habe es viel länger gedauert, bis Alphabet 560 Prozent im Plus gelegen habe - nämlich drei Jahre und zwei Monate.Auch Tesla (Börsengang im Juni 2010) habe drei Jahre gebraucht, bis die Aktie 560 Prozent höher gestanden habe.Wenn eine Aktie 560 Prozent in acht Wochen mache, lasse dies nur einen Schluss zu: Die Konsortialbanken hätten das Potenzial des Unternehmens völlig unterschätzt. Doch mittlerweile sei Beyond Meat viel zu teuer, auch wenn der Markt stark wachse und man hier definitiv von einem Megatrend spreche.Wer nicht dabei ist, kann die Beyond Meat-Aktie auf die Watchlist setzen und auf einen nennenswerten Rücksetzer spekulieren, um dann bei der nächsten Welle nach oben mit dabei zu sein, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2019)