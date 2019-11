Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

74,01 EUR +0,39% (06.11.2019, 14:11)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

82,25 USD +0,98% (06.11.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (06.11.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse der Analystin Alexia Howard von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer Aktienanalyse bringt Alexia Howard, Analystin bei Sanford C. Bernstein & Co, in Bezug auf die Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Der Aktienkurs von Beyond Meat Inc. habe ausgehend vom Höchstkurs 66% an Wert eingebüßt. Der Verkaufsdruck könnte zwar kurzfristig noch anhalten. Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co halten aber die Abwärtsrisiken für begrenzt. Eine faire EV/Umsatz-Multiple zwischen 8 und 10 bedeute eine Fair Value-Spanne für den Titel von 84 bis 130 USD.Spannend sei die Frage, ob Beyond Meat McDonald's als Partner gewonnen könne. Derzeit laufe eine Testphase in Kanada. Die bisherigen Signale seien positiv. Allerdings verlaufe der Test nicht so außergewöhnlich gut, um zugleich einen landesweiten Roll-out zu rechtfertigen. Analystin Alexia Howard schätzt die diesbezüglichen Chancen auf 50%.In ihrer Beyond Meat-Aktienanalyse stufen die Analysten Sanford C. Bernstein & Co den Titel von "market perform" auf "outperform" hoch und bestätigen das Kursziel von 106,00 USD.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:74,50 EUR -1,26% (06.11.2019, 12:42)