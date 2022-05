Kursziel

Munich Re-Aktie

(EUR) Rating

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 30,00 Market-perform BMO Capital Markets Kenneth Zaslow 12.05.2022 26,00 Market-perform Cowen and Company Brian Holland 12.05.2022 25,00 Equal-weight Barclays Benjamin Theurer 12.05.2022 21,00 Neutral Mizuho Securities USA John Baumgartner 12.05.2022 12,00 Underweight Piper Sandler Michael Lavery 12.05.2022



Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

25,435 EUR -6,47% (31.05.2022, 15:40)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

28,00 USD -2,20% (31.05.2022, 15:36)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (31.05.2022/ac/a/n)







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 30,00 oder 12,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. hat am 11. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2022 bekannt gegeben. Wie der Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär" vom 12. Mai zu entnehmen ist, seien die Erwartungen des Marktes minimal gewesen, dennoch habe es Beyond Meat geschafft, sie zu verfehlen. Dabei sei Beyond Meat in der Corona-Krise noch stark gefragt gewesen. Man solle sich aber nichts vormachen: Die Hausse komme wohl nie mehr wieder.Am Ende sei das Dörrfleisch auf Planzenbasis schuld gewesen. Dessen Einführung habe laut Beyond Meat-CEO Ethan Brown im 1. Quartal die Gewinnspannen stark belastet. Unterm Strich habe der Konzern einen Verlust pro Aktie von 1,58 Dollar verbucht, während die Analysten nur ein Minus von 1,01 Dollar erwartet hätten. Beim Umsatz habe der Konzern 110 Millionen Dollar verbucht. Die Prognose habe auf 112 Millionen gelautet.Bei Beyond Meat sei in der Corona-Krise die Hoffnung groß gewesen, die Leute würden ihre Ernährung ändern, mehr vegetarisch essen, um etwas für ihre Gesundheit zu tun. Das könne schon sein, aber Beyond Meat habe nun einmal keinen Burggraben. Der Kunde hat Auswahl ohne Ende, alle möglichen Hersteller sind auf den Veggiefleisch-Zug aufgesprungen und fast alle verkaufen ihre Produkte günstiger als Beyond Meat, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, hat Kenneth Zaslow, Analyst von BMO Capital Markets, mit 30 USD das höchste Kursziel veranschlagt. Der Titel wurde am 12. Mai nach wie vor mit "market-perform" eingestuft.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Beyond Meat-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick: