Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Beyond Meat-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Beyond Meat

(USD) Rating

Beyond Meat Firma Aktienanalyst Datum 115,00 Neutral Piper Sandler - 11.02.2020 134,00 Neutral J.P. Morgan Ken Goldman 28.01.2020 130,00 Hold Jefferies & Co Rob Dickerson 22.01.2020 125,00 Neutral Credit Suisse Robert Moskow 20.01.2020 84,00 Underperform D.A. Davidson & Co. Brian Holland 30.10.2019 185,00 Overweight Barclays Capital Benjamin Theurer 29.10.2019 106,00 Market-perform Bernstein Research Alexia Howard 29.10.2019 122,00 Neutral Goldman Sachs Adam Samuelson 29.10.2019 100,00 Market-perform Wells Fargo Advisors John Baumgartner 29.10.2019



Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

100,14 EUR -4,68% (25.02.2020, 20:59)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

109,26 USD -4,12% (25.02.2020, 20:49)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (26.02.2020/ac/a/n)







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 185,00 oder 84,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. gibt am 27. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2019 bekannt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von J.P. Morgan. Die US-Bank hat den Titel nach dem starken Kursanstieg seit Jahresbeginn von "overweight" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 138 auf 134 USD reduziert. Nunmehr sei das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktien des Fleischersatz-Spezialisten ausgeglichener als zuvor, schrieb Analyst Ken Goldman in einer am 28. Januar vorliegenden Studie. Viele zuletzt positive Nachrichten zu dem Unternehmen seien mittlerweile im Kurs berücksichtigt.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Beyond Meat kommt hingegen von den Analysten von Piper Sandler, die am 11. Februar die Coverage der Aktie des Fleischersatz-Spezialisten mit dem Rating "neutral" aufgenommen und das Kursziel von 115,00 USD genannt haben.Zudem bemerkt Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in seiner Aktienanalyse vom 24. Februar, dass sich der Kurs von Beyond Meat weiter in einer Seitwärtsphase befinde. Doch an diesem Montag sei das Papier des Fleischersatzherstellers zum US-Handelsstart unter Druck gekommen. Verantwortlich dafür sei - neben dem schwachen Gesamtmarkt - auch ein neuer Rivale gewesen. Das Unternehmen, um das es gehe, sei im Nahrungsmittelbereich ein etablierter Gigant.Ab April wolle Cargill den Markt für Fleischersatz auf pflanzlicher Basis aufmischen. Die Fake-Fleisch-Produkte sollten in Supermärkten und Restaurant-Ketten erhältlich sein, habe der Konzern bekannt gegeben. Damit würden es aufstrebende Pure-Player wie Beyond Meat und Impossible Foods nach Nestlé und Kellogg mit einem weiteren mächtigen Wettbewerber zu tun bekommen.Cargills Geschäftsgebaren sei äußerst umstritten. Die US-Umweltschutzorganisation Mighty Earth habe Cargill vergangenes Jahr als "das schlimmste Unternehmen der Welt" bezeichnet.In den vergangenen fünf Jahren habe Cargill in den Bereich tierischer Proteine sieben Milliarden Dollar investiert. Für das Unternehmen sei der Schritt in den Fleischersatz-Markt also ein relativ kleiner. Doch Beyond Meat bekomme es dadurch mit einem weiteren Wettbewerber zu tun - der über gewaltige Mittel und jahrzehntelange Erfahrung im Nahrungsmittelgeschäft verfüge. Für die Beyond Meat-Aktie bleibe DER AKTIONÄR trotzdem positiv gestimmt.Noch ist unklar, welche Spieler den neuen Markt letztendlich unter sich aufteilen werden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" weiter. Der nächste Impuls für die Aktie dürfte vom Jahresergebnis ausgehen.