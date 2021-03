Kursziel

Beyond Meat Firma Aktienanalyst Datum 184,00 Buy Citigroup Wendy Nicholson 02.03.2021 145,00 Underperform D.A. Davidson & Co. Brian Holland 01.03.2021 125,00 Neutral Piper Sandler Michael Lavery 26.02.2021 112,00 Sell Goldman Sachs Adam Samuelson 26.02.2021 130,00 Neutral UBS Erika Jackson 26.02.2021

124,44 EUR +4,52% (15.03.2021, 18:12)



123,78 USD +6,01% (15.03.2021, 17:35)



US08862E1091



A2N7XQ



0Q3



BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (15.03.2021/ac/a/n)







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Ticker-Symbol: BYND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 184,00 oder 112,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. hat am 25. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2020 präsentiert.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Februar hervorgeht, habe die Corona-Krise dem Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat im Weihnachtsquartal stark zugesetzt und tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich habe das Unternehmen einen Verlust von 25,1 Millionen Dollar (20,9 Millionen Euro) angemacht. Wie schon im Vorquartal fiel das Umsatzwachstum für Beyond Meats Verhältnisse mager aus - in den drei Monaten bis Ende Dezember stiegen die Erlöse im Jahresvergleich nur um 3,5 Prozent auf 101,9 Millionen Dollar.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, hat Wendy Nicholson, Analystin der Citigroup, am 2. März mit 184 USD das höchste Kursziel genannt. Das Rating für den Titel wurde von "neutral" auf "buy" hochgestuft.Dagegen Adam Samuelson, Analyst von Goldman Sachs, hat am 26. Februar die Aktie von Beyond Meat Inc. weiterhin mit dem Rating "sell" bewertet und das Kursziel in Höhe von 112 USD in Aussicht gestellt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick: