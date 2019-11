Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine positive Überraschung brachten die am Freitag veröffentlichten Handelsbilanzzahlen für Deutschland hervor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Anhand der bislang bekannten BIP-Zahlen aus den Euroländern dürfte die deutsche BIP-Quartalsrate genau an der Grenze zwischen einer Stagnation und einer leichten negativen Ausprägung liegen. In Anbetracht der nur eingeschränkten Übertragbarkeit von nominalen Handelsdaten auf die reale Außenhandelsentwicklung würden die Analysten aber weiterhin von einer insgesamt rückläufigen Wirtschaftsleistung (-0,1%) im 3. Quartal ausgehen.Auch die guten Handelsbilanzzahlen hätten ein weiteres Abrutschen des Euro zum US-Dollar am Freitag nicht verhindern können. So habe die Einheitswährung nur noch knapp über der Marke von 1,10 USD notiert. (11.11.2019/ac/a/m)