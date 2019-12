Von der außerordentlichen Marktreaktion am stärksten betroffen, erweisen sich Unternehmen mit Sitz in der EU und mit höheren Gewinnen. Auch bei Unternehmen, die aggressivere Steuervermeidung betreiben, sowie bei Unternehmen mit höherem Gewinnverschiebungspotenzial reagieren die Kapitalmärkte deutlicher. "Einige digitale Unternehmen scheinen derzeit in der Lage zu sein, eine Besteuerung in der EU weitgehend zu vermeiden. Nach Ansicht der Anleger wäre dies nach Inkrafttreten der vorgeschlagenen Digitalbesteuerung künftig wohl deutlich schwieriger und dementsprechend reagieren sie", sagt Christopher Ludwig.



Vorsicht bei der Einführung von digitalen Steuermaßnahme



Konkret hat die EU-Kommission zwei Richtlinien zur digitalen Besteuerung vorgeschlagen: Die erste - als Zwischenlösung konzipierte - Richtlinie sieht die Einführung einer Steuer von drei Prozent auf die Bruttoeinnahmen bestimmter digitaler Dienste vor. Dies betrifft Unternehmen, die einen weltweiten Unternehmensumsatz von mehr als 750 Millionen Euro innerhalb eines Geschäftsjahres sowie einen Umsatz von über 50 Millionen Euro durch digitale Dienste innerhalb der EU erzielen. Der zweite Vorschlag strebt eine längerfristige Lösung für die digitale Steuerproblematik an. Demnach würde ein neuer steuerpflichtiger Anknüpfungspunkt für Unternehmen mit einer nicht-physischen, aber bedeutenden digitalen Präsenz in einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten geschaffen werden.



Die Reaktion der Kapitalmärkte gibt auch Aufschluss über potenziell langfristige Folgen für Unternehmen. "Anleger gehen davon aus, dass die vorgeschlagenen digitalen Steuermaßnahmen sehr wahrscheinlich umgesetzt werden und rechnen daher mit negativen Auswirkungen auf die künftige Rentabilität sowie Wettbewerbsfähigkeit digitaler Unternehmen", erklärt Prof. Dr. Christoph Spengel, ZEW-Forschungsprofessor und Mitautor der Studie. "Das kann sich auch in eine geringere Investitionsbereitschaft und weniger Wachstumsmöglichkeiten für digitale Unternehmen in der Zukunft niederschlagen."



Mit Blick auf die derzeit bestehenden Mängel bei der Konzeption der Richtlinienentwürfe und den potenziell schädlichen Auswirkungen dieser auf Digitalunternehmen raten die Wissenschaftler deshalb zur Vorsicht bei der Einführung von digitalen Steuermaßnahmen. Diese sollten bezüglich ihrer genauen Wirkung vorab sorgfältig geprüft werden. (09.12.2019/ac/a/m)







