Weitere wichtige Veröffentlichungen seien diverse Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungsbereich: am Dienstag in Euroland und in Deutschland, am Mittwoch in Großbritannien und in China sowie in den USA, wo am Freitag auch noch der "ISM"-Bericht für die Dienstleister komme. Am Dienstag stünden zudem die Juli-Einzelhandelsumsätze in der Eurozone, am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für August sowie die Handelsbilanz für die USA am Mittwoch und am Sonntag in einer Woche für China an.



Zitate:



"Insbesondere die zahlreichen Industrie-Indikatoren werden zeigen, ob das produzierende Gewerbe endlich wieder in Schwung kommt."



"Für eine Stabilisierung des zuletzt immer moderateren globalen Wachstumstrends wäre eine bessere Industriestimmung essenziell. Dies gilt in besonderem Maß für die deutsche Wirtschaft." (30.08.2019/ac/a/m)





