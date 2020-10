Tradegate-Aktienkurs IBM-Aktie:

Kurzprofil International Business Machines Corp. (IBM):



IBM Corp. (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten.



Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger. (01.10.2020/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Beschäftigte protestieren gegen Kündigungen bei IBM - AktiennewsMit einem offenen Brief an die Geschäftsleitung der IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) in Deutschland protestieren die in ver.di organisierten Beschäftigten der IBM gegen die im September gegen insgesamt rund 50 Kolleginnen und Kollegen ausgesprochene Kündigungen an Standorten in Hamburg und Kelsterbach, so die Vereinte Dienstleistungsgewewrkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Schreiben wurde am heutigen Donnerstag (1. Oktober 2020) an Gregor Pillen (IBM-Deutschland-Chef), Norbert Janzen (Arbeitsdirektor der IBM in Deutschland) und Sebastian Krause (Vorsitzender der Aufsichtsräte der IBM in Deutschland) versandt. In dem offenen Brief kritisieren Vertreterinnen und Vertreter der Tarifkommission und der ver.di-Betriebsgruppen den Umgang der IBM mit den Beschäftigten und bemängeln, dass die Kündigungen entgegen geltender tarifverträglicher Regelungen ausgesprochen wurden. Die Interessenvertreterinnen und -vertreter verweisen auch darauf, dass die Kündigungen dem Geschäftsmodell der IBM schaden: Wer wolle noch zur IBM wechseln, wenn statt einer interessanten beruflichen Zukunft in einem weltweit integrierten IT-Konzern Kündigungen zu erwarten seien, heißt es. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Geschäfts der IBM beinhaltet IT-Services in Verbindung mit Outsourcing-Modellen.Bert Stach, ver.di-Konzernbetreuer für IBM, erklärte zu den Kündigungen: "Die Kündigungen sind für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen ein Schlag ins Gesicht. In den letzten Wochen gab es noch viel Lob für gute Leistungen vor dem Hintergrund der besonderen Herausforderungen der letzten Monate. Statt echter Anerkennung bekommen die Kolleginnen und Kollegen nun Kündigungen." Die für den IBM-Standort Flensburg geplanten rund 100 Kündigungen seien jedoch nicht ausgesprochen worden, da der Standort auch durch eine ver.di-Initiative erhalten werden konnte.Der Link zum offenen Brief:Börsenplätze IBM-Aktie:Xetra-Aktienkurs IBM-Aktie:104,50 EUR +0,14% (01.10.2020, 15:34)