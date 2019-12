Xetra-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

55,50 EUR -0,18% (19.12.2019, 12:02)



Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

55,40 EUR +1,65% (19.12.2019, 12:19)



ISIN Bertrandt-Aktie:

DE0005232805



WKN Bertrandt-Aktie:

523280



Ticker-Symbol Bertrandt-Aktie:

BDT



Kurzprofil Bertrandt AG:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Medizintechnik und Elektroindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 50 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (19.12.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bertrandt: Aktie arbeitet derzeit an Stabilisierung - AktienanalyseDer Ingenieur-Dienstleister Bertrandt (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) hat im abgelaufenen Bilanzjahr trotz gestiegener Gesamtleistung weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um knapp vier Prozent auf 1,06 Mrd. Euro sei das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 16,4 Prozent auf 60,3 Mio. Euro gesunken. Die entsprechende Marge sei um 1,4 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent gefallen. Als einen Grund für den Gewinnrückgang habe der Vorstand Investitionen in den Ausbau des Leistungsspektrums genannt. "Um dem Wandel in der Branche Rechnung tragen und die aktuellen Megatrends bedienen zu können, erweitert Bertrandt laufend sein Know-how und investiert in die dazu benötigte Infrastruktur", habe es in der Unternehmensmeldung geheißen.Zudem habe Bertrandt auf "anspruchsvolle wirtschaftliche Rahmenbedingungen" verwiesen, vor allem durch die unsichere Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China sowie durch den ungewissen Ausgang des Brexits. Die Börse habe sich mit dem Erreichten im Großen und Ganzen dennoch zufrieden gezeigt. Schließlich habe der Konzern seine Aktionäre angesichts der Schwäche der Autoindustrie bereits im August vor einem Gewinnrückgang gewarnt. Zudem wolle Bertrandt 2019/20 seine Gesamtleistung um weitere 20 bis 50 Mio. Euro erhöhen und dabei ein EBIT zwischen 54 und 83,2 Mio. Euro erzielen. Daraus ergebe sich eine Marge zwischen 5 und 7,5 Prozent, was im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Die Zeichen stünden damit auf Stabilisierung. (Ausgabe 50/2019)Börsenplätze Bertrandt-Aktie: