Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (19.02.2018/ac/a/nw)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von Frank Biller, Investmentanalyst von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT).Q1-Zahlen im Rahmen der Erwartungen: In Q1 17/18 habe Bertrandt den Umsatz trotz zwei Arbeitstagen weniger auf 248,5 Mio. EUR (+1,1%) gesteigert. Das EBIT habe mit 17,8 Mio. EUR (+1,3%) bzw. einer Marge von 7,2% (vs. 7,2%) ebenfalls leicht über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gelegen. Die Belastungen aus der niedrigeren Anzahl an Arbeitstagen im Quartal seien vom Unternehmen sowohl für den Umsatz, als auch für das EBIT mit rund 8 Mio. EUR angegeben worden. Die adjustierte Marge läge damit bei guten 10,0%.Geschäft mit Volkswagen ziehe wieder an: Wie bereits mit dem Gesamtjahresbericht im Dezember angedeutet, habe sich die Vergabesituation bei Projekten der Marke Volkswagen entspannt. In Q1 17/18 hätten die Umsatzerläse mit dem Volkswagen-Konzern bei 90,9 Mio. EUR (+1,0%) nach 85,1 Mio. EUR (-22,1%) in Q4 16/17 gelegen. Bei AUDI und Opel hingegen werde erst Mitte des Jahres mit einer Verbesserung der verhaltenen Vergabesituation gerechnet. Der Preisdruck in der Branche sei nach Unternehmensaussage heterogen, wobei teilweise bereits eine stückweise Erholung zu verzeichnen sei.Weiterer Mitarbeiteraufbau: In Q1 17/18 habe Bertrandt den Personalstand um 85 Personen auf 13.055 Mitarbeiter (+0,7% vs. Ende GJ 2016/17) aufgestockt.Kursziel und Rating unverändert: Auf Basis seiner Bewertungsmodelle (DCF- und Peergroup) ermittle Biller einen fairen Wert der Bertrandt-Aktie von rund 106 EUR.Damit bestätigt Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel von 106 EUR und die Halteempfehlung für die Bertrandt-Aktie. Das größte Risiko aus seiner Sicht sei eine nachlassende Fremdvergabe von Ingenieurdienstleistungen seitens der Kunden. (Analyse vom 19.02.2018)