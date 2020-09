Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

186,30 EUR +0,13% (10.09.2020, 15:04)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

185,40 EUR -0,65% (10.09.2020, 14:55)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

219,63 USD +0,84% (09.09.2020, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (10.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Mit Snowflake plane ein weiteres hoffnungsvolles US-Unternehmen aus der Technologie-Branche den Börsengang. Wie am Dienstag gemeldet worden sei, möchte kein Geringerer als der Altmeister Warren Buffett in Snowflake einen hohen Millionenbetrag investieren.Berkshire Hathaway, die Investmentholding von Buffett, werde sich mit rund 550 Mio. Dollar an Snowflake beteiligen, wie aus einer Pflichtmitteilung an die SEC hervorgehe.Berkshire Hathaway werde beim IPO von Snowflake rund 3,1 Mio. Aktien im Wert von 250 Mio. Dollar in einer privaten Platzierung kaufen. Zusätzlich werde Berkshire dem früheren Snowflake-CEO Robert Muglia vier Millionen Aktien abkaufen.DER AKTIONÄR erachte die neueste Investition von Buffett als positiv. Das Investment-Genie investiere mit Snowflake in einen cloudbasierten Anbieter von Data-Warehouse-Diensten - und damit in eine stark wachsende Zukunftsbranche. Aktuell sei die Snowflake-Aktie nicht an der Börse handelbar.DER AKTIONÄR bleibe für das Buffett-Papier unverändert bullish. Engagierte lassen ihre Gewinne laufen, Anleger an der Seitenlinie können jederzeit zugreifen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link