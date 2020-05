Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (18.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Wenn Warren Buffet spreche oder handele, dann schaue die Börsenwelt gebannt zu. Nun habe Berkshire Hathaway, Buffets US-Investmentfirma, jüngst mitgeteilt, dass man im ersten Quartal den Anteil an Goldman-Sachs-Aktien von 2,9 auf 0,6% verringert habe. Dieser Verkauf sorge für großes Aufsehen und sei ein starkes Zeichen, dass Buffet den Aktienmarkt kritisch sehe.Der "alte Börsenfuchs" setze auf Cash und traue offenbar dem Frieden an dem aktuellen Börsen nicht so recht. Neben Goldman Sachs habe er bereits im ersten Quartal seine Anteile an allen Fluglinien auf Null gefahren - genauso hat er seine Beteiligung an der US-Großbank JP Morgan Chase und dem weltweit größten Online-Händler Amazon.com verringert. Habe er recht?Ob Buffet mit seiner Beurteilung der Börsen richtig liege, sei derzeit schwer zu sagen. Aktuell würden die Aktienmärkte den Eindruck vermitteln, dass sie weiter nach oben wollten und der Starinvestor habe in der Vergangenheit auch bekanntlich nicht immer richtig gelegen. Darüber hinaus spreche aktuell gegen die Berkshire Hathaway-Aktie, dass sie in den vergangenen Wochen gegenüber den Märkten ein "Underperformer" gewesen sei. Ein Kauf der Berkshire Hathaway-Aktie sei derzeit somit kein Thema, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.05.2020)