Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

172,89 EUR +0,52% (08.01.2019, 11:04)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

196,91 USD +0,88% (07.01.2019, 22:02)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (08.01.2019/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway: Spekulativer Short-Einstieg unter 195 USD - ChartanalyseDas Wertpapier von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) notiert derzeit in einem markanten Bereich, der geradewegs durch einen langfristigen Aufwärtstrend gekreuzt wird, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Chartanalyse.Sollte dieses Niveau nachhaltig verlassen werden, würden mittelfristige Verkaufssignale drohen.Bis Anfang letzten Jahres sei es für das Wertpapier von Berkshire Hathaway wie am Schnürchen gelaufen, die Aktie habe auf ein Verlaufshoch von zunächst 217,62 US-Dollar zulegen können. Doch anschließend habe eine außergewöhnlich volatile Handelsphase begonnen, die jedoch noch ein Jahreshoch von 224,07 US-Dollar in der zweiten Jahreshälfte hervorgebracht habe. Mit den weltweiten Kursverlusten zum Ende des Jahres sei aber auch Berkshire Hathaway merklich unter Druck gekommen und habe sogar kurzfristig seinen langjährigen Aufwärtstrend unterschritten. Zwar sei die Aktie wieder darüber zurückgekehrt, vergangene Woche hätten Investoren das Wertpapier jedoch wieder merklich abwärts geprügelt. Seitdem kämpfe das Papier um den Erhalt des Trendkanals, der sich offenbar immer schwieriger gestalte und derzeit bessere Handelsgelegenheiten auf der Unterseite biete.Im Bereich zwischen 185,00 und grob 205,00 US-Dollar sei der Kursverlauf der Berkshire Hathaway-Aktie ohnehin als neutral zu bewerten. Erst unter den Jahrestiefs aus 2018 von 184,75 US-Dollar komme ein größeres Short-Investment infrage. Da sich das Chartbild jedoch zunehmend eintrübe, könnten nur spekulative Short-Positionen aufgebaut werden. Als Zielbereich seien die Jahrestiefs aus 2018 bei 184,75 US-Dollar zu nennen.Für einen spekulativen Einstieg sollten Investoren erst noch den Bruch der runden Marke von 195,00 US-Dollar abwarten. Erst dann könne auf Sicht von nur wenigen Handelstagen Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 191,04 US-Dollar abgeleitet werden. Darunter sei mit einem Test von 184,75 US-Dollar zu rechnen. Allerdings ist jegliches Investment im aktuellen Kursbereich noch hoch spekulativ, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Analyse vom 07.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link