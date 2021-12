Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

260,55 EUR -0,67% (15.12.2021, 15:37)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

295,03 USD +1,73% (14.12.2021)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (15.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Während viele Aktien sich noch in der Korrekturphase befinden würden, habe das Papier von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway gestern ein neues Allzeithoch markiert und damit ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Der Titel sei aus seinem zähen seit Mai andauerndem Seitwärtstrend ausgebrochen. "Der Aktionär" finde gute Gründe dafür.Momentan steige die Unruhe unter den Marktteilnehmern. Neben den andauernden Corona-Sorgen sei es vor allem die Angst vor steigenden Zinsen, die die Anleger in Flucht treibe. In diesen unsicheren Zeiten würden viele Investoren vor allem nach sogenannten sicheren Häfen Ausschau halten. Also Unternehmen, die wenig verschuldet seien und hohe Cashbestände sowie solides Gewinnwachstum aufweisen würden.Alle diese Kriterien würden auf Berkshire Hathaway zutreffen. Die Gesellschaft sei im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen überhaupt nicht auf externe Finanzierungsquellen angewiesen. Die Cashbestände von Buffetts Unternehmen hätten sich zuletzt auf sagenhafte 149 Milliarden Dollar belaufen. Das sorge zwar für Kritik vonseiten einiger Experten, lasse aber die Buffett-Anleger in diesen Zeiten ruhig schlafen.Nebenher sei das Portfolio von Berkshire relativ krisenfest und defensiv aufgestellt. Das treffe sowohl auf die beiden großen Cashflow-Garanten, die Eisenbahn- und Versicherungssparte, als auch auf das Aktienportfolio von Berkshire zu. Neben dem aktuellen Anleger-Liebling Apple würden sich dort Value-Titel wie Coca-Cola oder Kraft Heinz aber auch die im Kreditgeschäft aktiven Banken- und Finanztitel wie American Express und Bank of America finden, die sogar von steigenden Zinsen profitieren dürften. Diese fünf Werte seien allesamt beständige Dividendenzahler und würden 75 Prozent von Buffetts Portfolio ausmachen.Berkshire komme seit Jahresanfang auf ein Kursplus von derzeit 27,24 Prozent. Der Benchmark-Index S&P 500 habe seit Jahresanfang lediglich 23,38 Prozent zugelegt. Auch die NASDAQ 100 und Dow Jones hätten mit einem Plus von 23,48 respektive 16,13 Prozent bisher schlechter abgeschnitten. Damit dürfte Buffett in diesem Jahr wieder den Markt schlagen.Auch "Der Aktionär" ist seit der Empfehlung im letzten Jahr bereits 57 Prozent im Plus. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov. (Analyse vom 15.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link