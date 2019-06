NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

201,59 USD +1,53% (05.06.2019, 22:00)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (05.06.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffetts Holdinggesellschaft gelte vielen als das absolute Top-Investment und habe viele seiner Anleger über die Jahre zu Millionären gemacht. Nachdem man jahrelang Tech-Werte gemieden habe nehme dieser Anteil seit einigen Jahren stetig zu. Fast 30% mache dieser jetzt schon aus. Lange Zeit hätten Buffett und sein engster Mitarbeiter Charlie Munger dieses Segment gemieden und sich eher auf einfache, jedoch enorm ertragsstarke Geschäftsmodelle fokussiert. Coca-Cola gelte hier als Paradebeispiel. Nachdem Munger nun kürzlich auch noch bedauert habe, nicht früher in Google investiert zu haben, sei die Frage also berechtigt, ob sich die grundlegende Anlagephilosophie geändert habe oder ob die jüngere Riege rund um die beiden Investment-Manager Todd Combs und Ted Weschler zunehmend Entscheidungen treffe.Ohne Zweifel: Was Buffett geschafft habe sei einmalig und werde wohl so schnell nicht replizierbar sein. Auch habe die US-Holdinggesellschaft nach wie vor einige ertragsstarke Perlen im Portfolio. Trotzdem tue sich etwas in der Buffett-Holding. Anleger sollten dies weiter im Auge behalten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:180,00 EUR +0,51% (05.06.2019, 13:58)