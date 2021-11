Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

246,55 EUR -0,86% (18.11.2021, 17:05)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

280,14 USD -0,51% (18.11.2021, 16:50)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (18.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Der Hype um das größte IPO in der Gesichte Indiens sei groß gewesen. Die Ernüchterung am Ende des ersten Handelstages auch, nachdem die Paytm-Aktie fast ein Drittel an Wert verloren habe. Alleine eine Tochtergesellschaft von Warren Buffetts Berkshire Hathaway habe am Donnerstag einen dreistelligen Millionenbetrag verloren.Bereits der erste Kurs habe unterhalb des Ausgabepreises von umgerechnet 28,60 USD notiert. Aus dem Handel an der BSE (früher Bombay Stock Exchange) sei das Paytm-Papier mit einem Abschlag von 27% gegangen.Paytm sei ein Finanz-Technologie-Unternehmen, das sich auf mobile Zahlungen spezialisiert habe. Darüber hinaus halte es eine Reihe von Beteiligungen an anderen Finanz- und Technologieunternehmen.Dem exzellenten Wachstum - das Unternehmen habe in zehn Jahren 337 Mio. registrierte Verbraucher und 22 Mio. Händler auf seine Plattform gezogen - stünden massive Verluste gegenüber. Bei 430 Mio. USD Umsatz sei im letzten Jahr ein Verlust von 230 Mio. USD angefallen. Analysten hätten im Vorfeld des IPO mehrfach darauf hingewiesen, dass die Bewertung von 18,6 Mrd. USD zu hoch angesetzt sei.Paytm sei allerdings nicht Buffetts einzige Fintech-Wette: Aktuell arbeite die brasilianische Digital-Bank Nubank, an der Berkshire Hathaway beteiligt sei, an ihrem US-IPO. Mit einer angestrebten Bewertung von 50 Mrd. USD wäre sie doppelt so wertvoll wie die Deutsche Bank.Auch nach dem Einbruch am ersten Handelstag komme Paytm noch auf eine stattliche Bewertung von 13,6 Mrd. USD. Angesichts der erheblichen Verluste des Unternehmens bleibe "Der Aktionär" an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2021)