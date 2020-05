Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

166,82 EUR -1,00% (28.05.2020, 16:50)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

184,62 USD -0,62% (28.05.2020, 16:55)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (28.05.2020/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway: Hedgefondsmanager sagt Buffett "Goodbye" - AktiennewsZu groß und zu behäbig: Hedgefonds-Star Bill Ackman trennt sich nach nur neun Monaten wieder von seinen Anteilen an Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B), so die Experten von "FONDS professionell".Der Schritt sei Bill Ackman mit Sicherheit ein wenig unangenehm gewesen: Der Chef von Pershing Square Capital Management habe seine gesamten Anteile an Berkshire Hathaway verkauft. Dabei bewundere Ackman die Investorenlegende Warren Buffett bereits seit langer Zeit und sei auch regelmäßiger Teilnehmer an seinen jährlichen Aktionärstreffen in Omaha, berichte das "Handelsblatt". Da sei es fast logisch erschienen, dass sich Ackman am Unternehmen seines Mentors beteiligt habe. Im August letzten Jahres habe der Hedgefondsmanager elf Prozent seines Kapitals in 3,5 Millionen Berkshire-Aktien im Wert von 685 Millionen US-Dollar investiert. Doch nun die Kehrtwende.Als Grund habe der 54-Jährige angegeben, dass das Investment in Buffetts Konglomerat eigentlich zur Stabilität seines Fonds beitragen sollte, doch Berkshire sei mittlerweile zu groß und zu behäbig. "Wir können wendiger sein", meine der Pershing-Chef, der Ende März mit einer Wette gegen den US-Aktienmarkt in die Kritik geraten sei. Ackman habe mit seinem Fonds 27 Millionen US-Dollar in Hedging-Instrumente investiert, die auf einen fallenden Markt gesetzt hätten - und damit in weniger als einem Monat einen sagenhaften Gewinn von 2,6 Milliarden US-Dollar erzielt. Bereits im April sei allerdings die Zeit für Aktienkäufe wieder gekommen, so Ackman, dessen verschiedene Fonds in diesem Jahr zwischen 22 und 27 Prozent zugelegt hätten.Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:166,48 EUR -1,39% (28.05.2020, 17:13)