Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (08.04.2022/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Peter Thiel teile kräftig aus gegen Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett und weitere berühmte Investoren. Auf der Bitcoin-Konferenz 2022 in Miami habe er von einer "Finanzherrschaft der Alten" gesprochen, die sich der revolutionären Jugendbewegung in den Weg stelle. Buffett & Co hätten die Bitcoin-Performance blockiert.Thiel habe Buffett, aber auch Larry Fink (BlackRock) und Jamie Dimon (J.P. Morgan Chase) vorgeworfen, die ESG-Kriterien als "Hassfabrik" gegen Bitcoin zu benutzen. Dass der Bitcoin noch nicht bei 100.000 Dollar stehe, sei die Schuld der drei Männer, die sich stets skeptisch zu der Kryptowährung geäußert hätten.Auch FED-Chef, Jerome Powell, habe eine Breitseite abbekommen. "Leute wie Mr. Powell sollten dem Bitcoin dankbar sein, denn es ist die letzte Warnung, die sie erhalten werden", so der Investor (Facebook). "Sie haben sich entschieden, den Bitcoin zu ignorieren. Dafür werden sie in den kommenden Jahren die Konsequenzen zu spüren bekommen."