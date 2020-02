Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

208,90 EUR -0,21% (13.02.2020, 15:36)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

227,22 USD -0,10% (13.02.2020, 15:55)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (13.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Charlie Munger, seit Jahrzehnten Warren Buffetts rechte Hand bei Berkshire Hathaway, blicke pessimistisch nach vorne. "Ich glaube, es wird noch viele Probleme geben", so der 96-Jährige auf der Jahreshauptversammlung des "Daily Journals" in Los Angeles. Der Grund: "Es gibt einfach zu viele elende Exzesse."Einen Exzess sehe Munger in China: "Die Chinesen lieben es, mit Aktien zu zocken. Das ist wirklich dumm. Man kann sich kaum etwas Dümmeres vorstellen als die Art und Weise, wie die Chinesen mit Aktien umgehen."Systematisch für die Exzesse sei, wenn Investmentbanker vom EBITDA sprechen würden. "EBITDA ist lächerlich", ärgere sich Munger. "Es ist unehrlich. Wenn Sie über ein bereinigtes EBITDA sprechen, kündigen Sie fast an, dass Sie ein Spinner sind."Munger weiter: "Für mich ist das EBITDA nichts anderes als ein Bullshit-Gewinn."Munger und Warren Buffett seien in den vergangenen Jahrzehnten einige Male skeptisch für Wirtschaft und Börse gewesen. Auch wenn sie nicht immer richtig gelegen hätten, hätten sie eine unfassbare langfristige Performance von 130.000 Prozent in 50 Jahren erreicht."Der Aktionär" glaubt weiter an die beiden Genies und sieht in der Aktie von Berkshire Hathaway nach wie vor ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 13.02.2020)