Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem die aggregierten Gewinne für den gesamteuropäischen STOXX 600 schon im ersten und zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreswert zurückgegangen waren, dürfte dies auch im dritten Quartal der Fall gewesen sein, so die Analysten von Postbank Research.



Die Analysten würden mit einem Minus von knapp 40 Prozent rechnen. Dies wäre eine Verbesserung im Vergleich zum zweiten Quartal, als sich das Minus auf rund 50 Prozent belaufen habe. Bei den Umsätzen würden die Analysten ein Minus von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwarten; dies wäre allerdings nahezu eine Halbierung des Einbruchs aus dem zweiten Quartal. Da die konjunkturelle Erholung weiter voranschreite, würden sie sowohl bei den Erlösen als auch bei den Gewinnen mit positiven Überraschungen rechnen. Für die DAX-Unternehmen dürfte es in vergleichbarem Ausmaß abwärts gehen.



Wie schon in der Berichtssaison zum zweiten Quartal werde es auch in der nun anlaufenden Berichtssaison für die Aktienkurse darauf ankommen, wie und was die Vorstände über die künftigen Geschäftsaussichten ihres Unternehmens berichten würden. Hier würden die Investoren auf positive Nachrichten hoffen. Nach Einschätzung der Analysten würden die Vorstände zwar auf das Coronavirus-Risiko hinweisen, wegen der insgesamt guten Konjunkturentwicklung aber mehrheitlich einen positiven Ausblick geben. Dann dürften weitere Kurssteigerungen möglich sein. (12.10.2020/ac/a/m)



