Mit einigen erfreulicher als erwarteten Ergebnissen aus dem Finanz- und Gesundheitssektor nahm die Berichtsaison ordentlich Anlauf und trieb die wichtigsten Indices der Wall Street deutlich nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während die asiatischen Märkte zunächst den Optimismus aus den USA weitergetargen hätten, habe sich die Stimmung in China etwas eingetrübt, nachdem das US-Repräsentantenhaus dem Hong Kong Human Rights and Democracy Act zugestimmt habe, der auch gute Chancen habe, den Senat zu passieren. Hierbei müssten die USA jährlich den Sonderstatus Hong Kongs bei Handels- und Finanzthemen überprüfen, was eine Komponente in den Streit China/USA einführen würde, die nicht unter direkter Kontrolle des US-Präsidenten wäre. Eine negative Bescheinigung hätte massive Auswirkungen auf Hong Kong als Finanzstandort.Heute dürften neben der Berichtsaison auch die Einzelhandelszahlen aus den USA im Fokus der Marktteilnehmer liegen. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen etwas schwächeren Handelsstart hindeuten.