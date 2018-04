Die Experten von "AnlegerPlus News" sehen Kaufkurse bis zu einem Niveau von 8 Euro, das mittelfristige Kursziel sehen sie bei 11 Euro, ein StopLoss-Limit sollte bei 6,50 Euro platziert werden. (Ausgabe 4/2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Berentzen Gruppe-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Berentzen Gruppe-Aktie:

7,89 EUR +1,02% (12.04.2018, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs Berentzen Gruppe -Aktie:

7,97 EUR +2,25% (12.04.2018, 13:49)



ISIN Deutsche Berentzen Gruppe-Aktie:

DE0005201602



WKN Berentzen Gruppe-Aktie:

520160



Ticker-Symbol Berentzen Gruppe-Aktie:

BEZ



Kurzprofil Berentzen Gruppe AG:



Die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (12.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Mehr als 40% hat der Aktienkurs der niedersächsischen Berentzen-Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) seit Mitte letzten Jahres verloren, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei der Hersteller von hochprozentigen Spirituosen gut aufgestellt. Ein Einstieg könnte mittelfristig lohnen.250 Jahre BerentzenDas Getränkeunternehmen Berentzen sei mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme im Getränkemarkt breit aufgestellt. Das Unternehmen blicke auf eine Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zurück und sei einer der ältesten nationalen Hersteller von Spirituosen. Mit seinen bekannten Marken Berentzen und Puschkin, aber auch mit preisattraktiven Private-Label-Produkten sei man in mehr als 60 Ländern weltweit präsent.Aber Berentzen könne nicht nur "hochprozentig". Die Unternehmensgruppe stelle auch Mineralwässer, Limonaden und Erfrischungsgetränke eigener Marken her. Dazu verfüge der Konzern über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Konzessionsgeschäft, gegenwärtig als Lizenznehmerin für die Marke Sinalco. "Unter der Marke Citrocasa bietet Berentzen in seinem dritten Geschäftsbereich innovative Frischsaftsysteme an und bedient damit den Wachstumsmarkt der modernen, gesundheitsorientierten Getränke."Erfreulicher AusblickUm in Zukunft eizienter zu werden, habe der Vorstand Mitte 2017 ein umfassendes Transformationsprogramm in der Unternehmensgruppe begonnen. Unter anderem sei eine Reihe von eizienzsteigernden Projekten mit größerem Investitionsvolumen im Segment Alkoholfreie Getränke begonnen worden. Im Segment Frischsaftsysteme arbeite man auf eine Beschleunigung der Neuentwicklungszyklen bei den Fruchtpressen und eine größere Versorgungssicherheit bei den Orangen hin. Die angestoßenen Maßnahmen sollten dazu führen, dass der Konzernumsatz in diesem Geschäftsjahr um 9,6 bis 18,8 Mio. Euro steige und zwischen 170,1 und 178,9 Mio. Euro erreiche. In dieser Umsatzprognose sei bereits die für das Geschäftsjahr 2018 erstmals verplichtende Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards zur Umsatzrealisierung (IFRS 15) berücksichtigt. Dessen Anwendung werde zu einer ergebnisneutralen Reduzierung der prognostizierten Konzernumsatzerlöse um etwa 12,0 Mio. Euro führen. Konzern-EBIT und Konzern-EBITDA würden in einer Bandbreite von 9,6 bis 10,6 Mio. Euro bzw. 17,2 bis 19,0 Mio. Euro erwartet.Dividende locktDie Berentzen-Aktie notiere aktuell bei einem Kurs von 7,69 Euro. Damit billige der Markt dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 74 Mio. Euro zu, das erwartete KGV 2018 liege bei 11. Dies erscheine den Experten für ein proitables Unternehmen mit positivem Ausblick nicht zu teuer. Zudem würden Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 0,22 Euro je Aktie erhalten, die nach der Hauptversammlung am 3. Mai fällig werde.