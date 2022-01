Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wenn man von Währungseffekten absieht, beendeten globale Staatsanleihen das Jahr 2021 mit einem Minus, während globale Aktien deutlich zulegen konnten, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.2022 warte mit einigen spannenden (geld-)politischen Ereignissen auf. In Frankreich werde im April ein neuer Präsident gewählt und in den USA stehe Joe Bidens Bilanz bei den Zwischenwahlen im November auf dem Prüfstand. Die erste Zinserhöhung der FED könnte bereits in Q1 erfolgen. In den kommenden zwei Wochen sei es allerdings vergleichsweise ruhig. Dafür würden aber einige Konjunkturdaten veröffentlicht, die ersten Aufschluss über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Omikron-Variante geben dürften.Heute erscheinen die PMIs (Dez.) für das Verarbeitende Gewerbe für die Eurozone sowie Spanien und Italien, so die Experten von Berenberg. Am Mittwoch würden die jeweiligen Daten für den Dienstleistungssektor folgen. Am Donnerstag würden die Inflationszahlen (Dez.) sowie die Auftragseingänge der Industrie (Nov.) für Deutschland und der ISM Services (Dez.) für die USA veröffentlicht. Freitag würden die Industrieproduktion (Nov.) für Deutschland und Frankreich und die Arbeitsmarktdaten (Dez.) für die USA folgen. (03.01.2022/ac/a/m)