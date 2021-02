Dabei seien die Voraussetzungen für Indexrekorde zum Ende der Woche hin nicht gerade auf der Hand gelegen: Der US-Arbeitsmarktbericht von Freitag Nachmittag habe eher enttäuscht als dass er hätte überzeugen können und in Sachen Coronakrise klammere sich der Markt aktuell eher an Hoffnungen steigender Durchimpfungsraten sowie absehbarer Corona-Staatshilfen in den USA als dass Neuansteckungen und Impfstoffverfügbarkeit in trockenen Tüchern wären. Die neue Handelswoche beginne datenseitig zunächst einmal ruhig (heute seien aus Deutschland gleich in der Früh Industrieproduktionszahlen zu erwarten sowie am Vormittag ein etwas verbesserter Sentix-Index der Eurozone), ab morgen gehe es dann aber Schlag auf Schlag mit Quartals- und Ganzjahresberichtszahlen großer Konzerne aus den USA und noch mehr aus Europa.



An Asiens Börsen gehe es mit den Aktienkursen aktuell großteils weiter fulminant nach oben. Die Börse in Tokio zeige sich dabei besonders stark. Auch in Europa würden vorbörsliche Indikationen darauf hindeuten, dass die Aktienindices großteils fester in die neue Handelswoche starten dürften.



Die Notierungen von Öl (Sorte Brent knapp unter USD 60 je Barrel) und Gold (klar über USD 1.800 je Feinunze) würden sich heute Morgen ebenfalls stärker präsentieren. Der Bitcoin nähere sich sogar schon wieder der USD-40.000-Marke. (08.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Da ist wieder einmal eine bemerkenswerte Handelswoche zu Ende gegangen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor einer Woche noch habe die Börsenwelt gespannt und entsetzt zugleich auf die in Internet-Foren organisierten Kleinanleger geblickt, die sich mit mächtigen Hedgefonds angelegt und diesen Milliardenverluste beschert hätten. Die Marktstimmung sei entsprechend verhalten gewesen. Aber läppische fünf Handelstage später seien wir nicht etwa in einer markanten Korrektur, wie sie sicher viele vor einer Woche noch befürchtet hätten, sondern würden schon wieder täglich neue Indexrekorde feiern: In den USA sowieso - und auch der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) festige sich oberhalb von 14.000 sowie der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) über 3.000 Zählern.