Dank der geographisch günstigen Lage und seiner hochentwickelten Infrastruktur habe sich Belgien als wichtiges Handelsdrehkreuz in Westeuropa etabliert. Mit Warenexporten im Wert von 445 Mrd. US-Dollar habe Belgien 2019 weltweit auf Rang 13 gelegen; die Export- und Importquoten des Landes würden mit jeweils rund 80% des BIP zu den höchsten in der EU gehören. Wichtigste Handelspartner Belgiens seien Deutschland, die Niederlande und Frankreich sowie das Vereinigte Königreich und die USA. Der Warenverkehr innerhalb der EU mache mehr als 70 % der belgischen Gesamtexporte aus.



Als handelsorientierte offene Volkswirtschaft mit starker Inlandsnachfrage sei Belgien in hohem Maße von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Verwerfungen betroffen. Der globale Wirtschaftseinbruch, gestörte Lieferketten sowie die reduzierte Nachfrage von privaten Haushalten und Unternehmen hätten sich im zweiten Quartal massiv in den Wachstumszahlen niedergeschlagen: Der EU-Schnellschätzung zufolge habe das belgische BIP im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,5% nachgegeben. Für das Gesamtjahr 2020 sei ein Rückgang von rund 8% zu erwarten.



Zur Unterstützung der Wirtschaft habe die Regierung ein Fiskalpaket im Umfang von gut 16 Mrd. Euro sowie staatsgarantierte Kredite in Höhe von 50 Mrd. Euro beschlossen. Diese Maßnahmen würden das Defizit in diesem und im kommenden Jahr erheblich ausweiten und zusätzlichen Druck auf die ohnehin angespannte Haushaltslage des Landes ausüben. Konsolidierungsbemühungen hätten in den vergangenen Jahren zwar für leichte Rückgänge des Fehlbetrags gesorgt, 2019 habe Belgien aber mit einem Defizit in Höhe von 1,9% des BIP erneut zum unteren Drittel innerhalb der EU gehört. Die öffentliche Verschuldung sei bereits vor Ausbruch der Pandemie äußerst hoch gewesen - mit fast 100% des BIP habe Belgien 2019 auf Rang vier hinter Griechenland, Italien und Portugal gelegen. Im laufenden Jahr dürfte das Budgetdefizit auf mehr als 9% des BIP steigen und die belgischen Staatsschulden auf rund 115% des BIP aufblähen. Nach dem Konjunktureinbruch im laufenden Jahr werde das Land 2021 eine kräftige Erholung verzeichnen. Die Analysten der Helaba gehen von einem BIP-Zuwachs von 6,5% aus. Das Ziel eines ausgeglichenen belgischen Haushalts dürfte jedoch in weiter Ferne bleiben. (Ausgabe vom 08.10.2020) (09.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Belgiens Wirtschaft konnte in den vergangenen Jahren solide Wachstumsraten aufweisen, berichten die Analysten der Helaba.Im Schnitt der letzten zehn Jahre habe ein Plus von preisbereinigt 1,6% zu Buche gestanden. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf habe 2018 mit 35.600 (gemessen in Kaufkraftstandards) deutlich über dem EU-Durchschnitt von knapp 30.200 gelegen. Auch wenn die Industrie traditionell eine bedeutende Rolle spiele (vor allem Chemie, Nahrungsmittel, Automobile), würden heute fast 80% des belgischen BIP vom Dienstleistungssektor erwirtschaftet. Wichtigster Wachstumstreiber der belgischen Wirtschaft sei mit einem Anteil von rund 51% des BIP der private Konsum, aber auch der Export liefere wesentliche Impulse.