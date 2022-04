Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die russische Großoffensive in der Ostukraine hat begonnen, so die Analysten der DekaBank.



Sie bringe weiteres unsägliches Leid für die Menschen in dieser Region, sie zerstöre dort den Lebensraum und die Wirtschaftskraft. Der Westen werde hierauf mit neuen Sanktionen reagieren, und die Wirtschaft hierzulande werde einen weiteren Rückschlag verkraften müssen. Wie hoch die Kosten sein würden, hänge von den Sanktionen wie auch von den Gegenmaßnahmen ab.



Die deutsche Volkswirtschaft sehe sich in diesen Zeiten großen Belastungen und noch größeren Risiken gegenüber. Aktuell profitiere die Konjunktur noch vom Ende der Anti-Corona-Maßnahmen. Befreit von diesen Fesseln würden die Dienstleistungsbranchen viel Schubkraft generieren. Doch diese ebbe im Verlauf des Jahres ab. Dann würden die bremsenden Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs deutlich zu spüren sein. Doch auch auf lange Sicht verändere dieser Krieg die Wirtschaftsperspektiven. Die Unternehmen würden ihre globale Beschaffungsstrategie nach diesem zweiten Tiefschlag für die Lieferketten überdenken. Sie seien nun stärker für geopolitische Spannungen sensibilisiert, weshalb auch das Ausmaß des Vorleistungsbezugs aus China auf den Prüfstand gestellt werden werde. Die No-Covid-Strategie des Reichs der Mitte wirke in die gleiche Richtung. Man müsse für die Zukunft mit einer teilweisen Entkoppelung der großen geopolitischen Blöcke - Russland, China und der Westen - rechnen. Energie werde für lange Zeit teurer als ohne diesen Krieg werden, weil Rohstoffe aus Russland durch teurere Alternativen ersetzt werden müssten. All das würde die Wachstumsperspektiven dämpfen und die Produktionskosten erhöhen. Zugleich eröffne sich mit diesen Veränderungen aber auch die Chance für Wege hin zu einem nachhaltigeren Wachstum, indem Energie- und weitere Rohstoffe aufgrund höherer Preise effizienter und zielgerichteter eingesetzt würden. (Volkswirtschaft Spezial Ausgabe 4/2022) (26.04.2022/ac/a/m)



