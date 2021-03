Unternehmensnachrichten



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) werde mit Wirkung zum 22. März aus dem deutschen Leitindex genommen. Das Unternehmen werde durch Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ersetzt, ein Unternehmen für erneuerbare Energien, das vor einem halben Jahr von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) abgespalten worden sei. Siemens halte rund 45% der Anteile an Siemens Energy.



Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) erwarte ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 5% im Jahr 2021 und eine bereinigte EBIT-Marge von 13,5 bis 14,5%. Für den bereinigten Gewinn je Aktie werde ein Wachstum von 5 bis 15% erwartet. Der Umsatz des Unternehmens sei 2020 um 4,3% auf 19,3 Mrd. Euro zurückgegangen, die bereinigte EBIT-Marge sei um 2,6% auf 13,4% gesunken. Das Unternehmen habe vorgeschlagen, eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 1,83 Euro je Aktie auszuschütten.



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) erwarte für 2021 einen Gewinnanstieg im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Das bereinigte Ergebnis des Unternehmens steige 2020 um 19% auf 5,2 Mrd. Euro. Die optimistische Prognose werde durch die Ansicht gestützt, dass die Nachfrage nach Mercks Pandemie-bezogenen Produkten in diesem Jahr anhalten werde.



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) erwarte 2021 einen Segmentumsatz von 4,9 bis 5,1 Mrd. Euro (4,37 Mrd. Euro in 2020) und ein bereinigtes EBITDA von 1,98 bis 2,03 Mrd. Euro (1,91 Mrd. Euro in 2020). Die für 2020 vorgeschlagene Dividende je Aktie liege bei 1,69 Euro, gegenüber 1,57 Euro im Vorjahr. (04.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices geben am Donnerstag nach, notieren aber deutlich über den Tiefstständen, die während der asiatischen Sitzung am Futures-Markt erreicht wurden, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex falle um 0,7%, während der britische FTSE (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) und der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) um über 1% fallen würden.Die Rede von Powell am Nachmittag sei das wichtigste Marktereignis des Tages. Sollte der oberste US-Notenbanker weiterhin die steigenden Treasury-Renditen herunterspielen, könnte sich der Druck auf den Aktienmarkt verstärken.