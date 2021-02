Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

85,80 EUR -6,11% (17.02.2021, 12:56)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

85,54 EUR -4,70% (17.02.2021, 13:11)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,6 Mrd. Euro. Das Beiersdorf-Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u. a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Aquaphor, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Maestro und Coppertone ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (17.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) unter die Lupe.Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf beschleunige sein Investitionsprogramm und stecke in den kommenden fünf Jahren zusätzlich 300 Millionen Euro in Digitalisierung, Wachstumsmärkte und Nachhaltigkeit. Dies werde die Profitabilität im laufenden Jahr wahrscheinlich merklich belasten. Die Anleger würden entsetzt reagieren.So solle die bereinigte operative Marge 2021 lediglich auf dem Vorjahresniveau verharren, wie das Unternehmen bereits am Vorabend mitgeteilt habe. 2020 sei die Umsatzrendite wegen der negativen Folgen der Corona-Pandemie sowie wegen Investitionen um 1,4 Prozentpunkte auf 12,9 Prozent gefallen.Beim Umsatz wolle Beiersdorf organisch wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Genauere Zahlen habe Beiersdorf dazu nicht genannt.Mit dem Margenausblick sei Beiersdorf deutlich hinter der Konsensschätzung der Analysten zurückgeblieben. Eigentlich sei das Jahr 2021 für eine deutliche Erholung bestimmt, so Bruno Monteyne, Experte bei Credit Suisse. Nun sei aber klar, dass es wieder ein Jahr der Neustrukturierung werde.Das Chartbild habe sich entsprechend stark eingetrübt. Gelinge nicht bald eine Stabilisierung, könnte die Aktie das März-Tief bei 77,62 Euro testen.Beiersdorf komme nach dem Dip vom Mittwoch auf ein 2021er-KGV von 27, was angesichts der mauen Aussichten zu teuer sei. Die Beiersdorf-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link